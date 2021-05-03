Фетисов: Работа Салиховой в «Спартаке» будет заключаться в контроле за расходованием финансов

В состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».

«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров — это решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.