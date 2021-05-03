Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Спартак
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
15:38 (мск), источник: Sport24

Фетисов: Работа Салиховой в «Спартаке» будет заключаться в контроле за расходованием финансов

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал перемены в составе совета директоров московского клуба.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям «Спартака».

«Принятие Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в состав совета директоров — это решение общего собрания акционеров. Работа Заремы будет заключаться в контроле за расходованием финансов и повышении операционной эффективности», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Читайте также
 «Моей жене пишут: шмара, шлюха, проститутка». Комментатора «Матч ТВ» затравили после чемпионской игры «Зенита»
Русская футболистка рассказала о сексе перед матчами: «Нас никто не контролирует»
«Зенит» первым в истории выиграл РПЛ три раза подряд
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Старт карьеры Мазепина в Ф-1 - это провал. Давайте без полутонов
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
«Спартак» играет с «Арсеналом» в РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь