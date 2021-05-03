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14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак раскрыл особенность третьего подряд чемпионства «Зенита»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выложил первый пост в Instagram после завоевания третьего подряд чемпионства.

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В воскресенье Семак вместе с «Зенитом» выиграл титул в Российской премьер-лиге. Петербуржцы дома разгромили «Локомотив» — 6:1.

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«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее — с праздником Светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! Зенит — чемпион! Христос Воскресе!» — написал Семак.

Во главе «Зенита» Семак выиграл три чемпионства, Кубок и Суперкубок России.

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