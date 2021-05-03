Семак раскрыл особенность третьего подряд чемпионства «Зенита»

В воскресенье Семак вместе с «Зенитом» выиграл титул в Российской премьер-лиге. Петербуржцы дома разгромили «Локомотив» — 6:1.

«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее — с праздником Светлой Пасхи! Спасибо команде за труд, болельщикам за веру и поддержку! Зенит — чемпион! Христос Воскресе!» — написал Семак.