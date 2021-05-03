«Не обслуживающий персонал»: женщины-арбитры осудили Слуцкого
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футбольный арбитр Марина Крупская ответила главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому на критику судей.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футбольный арбитр Марина Крупская ответила главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому на критику судей.
Ранее Слуцкий неоднократно выражал свое недовольство качеством судейства в чемпионате России и называл арбитров «обслуживающим персоналом».
Крупская опубликовала фото в Instagram, на котором она с коллегами позирует в одинаковых футболках с надписью «Судьи — не обслуживающий персонал». Сзади на футболках также написано: «А “боковым” бывает только ветер».
В декабре Международная федерация футбола допустила Крупскую к обслуживанию международных матчей среди женских команд в 2021 году.