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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не обслуживающий персонал»: женщины-арбитры осудили Слуцкого

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Футбольный арбитр Марина Крупская ответила главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому на критику судей.

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9
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Ранее Слуцкий неоднократно выражал свое недовольство качеством судейства в чемпионате России и называл арбитров «обслуживающим персоналом».

Крупская опубликовала фото в Instagram, на котором она с коллегами позирует в одинаковых футболках с надписью «Судьи — не обслуживающий персонал». Сзади на футболках также написано: «А “боковым” бывает только ветер».

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре Международная федерация футбола допустила Крупскую к обслуживанию международных матчей среди женских команд в 2021 году.

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