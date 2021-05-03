Болельщики признали Кварацхелию лучшим игроком «Рубина» в апреле
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полузащитник Хвича Кварацхелия признан болельщиками «Рубина» лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полузащитник Хвича Кварацхелия признан болельщиками «Рубина» лучшим футболистом команды в апреле, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
Кварацхелия победил в голосовании, набрав 90% голосов респондентов. В апреле 20-летний грузинский хавбек провел три матча и забил один гол.
Футболист пропустил два последних матча «Рубина» в чемпионате России