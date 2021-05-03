Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
18:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ

«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Москвичи выиграли в Туле со счетом 2:1.

Наверх

Счет в матче открыл нападающий красно-белых Александр Соболев. В концовке первого тайма защитник москвичей Илья Кутепов срезал мяч в свои ворота.

Победу «Спартаку» принес точный удар форварда Джордана Ларссона во втором тайме.

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка). У «Арсенала» осталось 23 балла (13-е место).

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
 Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
«Сдаются коттеджи». Плющенко не щадят после ухода Трусовой
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
«Все бесит»: Медведев высказался об игре перед «Ролан Гаррос»
Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
В «Спартаке» объяснили включение Салиховой в совет директоров
Обладатель Кубка Гагарина расстался с двумя хоккеистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь