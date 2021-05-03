«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Москвичи выиграли в Туле со счетом 2:1.
«Спартак» одержал победу в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». Москвичи выиграли в Туле со счетом 2:1.
Счет в матче открыл нападающий
Победу «Спартаку» принес точный удар форварда Джордана Ларссона во втором тайме.
«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка). У «Арсенала» осталось 23 балла (13-е место).