В «Спартаке» подтвердили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил корреспонденту «Чемпионата», что
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил корреспонденту «Чемпионата», что
«Мы действительно определились с новым главным тренером и начали с ним переговоры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее стало известно, что «Спартак» уже начал переговоры о контракте с кандидатом на пост наставника команды. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Российской
Напомним, после матча 19-го тура Российской