В «Спартаке» подтвердили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером

«Мы действительно определились с новым главным тренером и начали с ним переговоры», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее стало известно, что «Спартак» уже начал переговоры о контракте с кандидатом на пост наставника команды. Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0) отрицал, что клуб уже определился с главным тренером.