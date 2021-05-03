Назван кандидат на пост главного тренера «Спартака»
Назван кандидат на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает портал Metaratings.
Назван кандидат на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает портал Metaratings.
«Спартак» ведет переговоры с французом Руди Гарсией, который на данный момент возглавляет «Лион». Контракт 57-летнего специалиста с его нынешним клубом истекает уже летом 2021-го. После 35 туров чемпионата Франции «Лион» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
Ранее 3 мая «Спартак» одержал выездную победу над тульским «Арсеналом» и вышел на второе место в турнирной таблице Российской
Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавляет клуб с октября 2019-го. Специалист намерен покинуть клуб по окончании сезона-2020/2021.