Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Парма
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
12
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
21:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Назван кандидат на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает портал Metaratings.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Спартак» ведет переговоры с французом Руди Гарсией, который на данный момент возглавляет «Лион». Контракт 57-летнего специалиста с его нынешним клубом истекает уже летом 2021-го. После 35 туров чемпионата Франции «Лион» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Ранее 3 мая «Спартак» одержал выездную победу над тульским «Арсеналом» и вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) за два тура до конца чемпионата. Досрочным чемпионом страны стал «Зенит», который разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавляет клуб с октября 2019-го. Специалист намерен покинуть клуб по окончании сезона-2020/2021.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Спартак» победил «Арсенал» и вышел на второе место в РПЛ
Тедеско прокомментировал завоевание чемпионства «Зенитом»
Главный тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером
Российский вратарь стал звездой недели в НХЛ
«Все бесит»: Медведев высказался об игре перед «Ролан Гаррос»
Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь