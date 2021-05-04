Видеоролик с Дзюбой в костюме Дэдпула стал вирусным, собрав миллионы просмотров за сутки

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Видеоролик с Дзюбой в костюме героя вселенной Marvel стал вирусным, собрав буквально за сутки более 2,2 миллиона просмотров в популярном футбольном инстаграм-профиле «433».

Вчера пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент вручения команде кубка Российской Премьер-Лиги. На правах капитана первым поднял трофей над головой нападающий Артём Дзюба, переодетый в костюм Дэдпула.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.