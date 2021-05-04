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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Видеоролик с Дзюбой в костюме Дэдпула стал вирусным, собрав миллионы просмотров за сутки

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула, чем вызвал немалый общественный резонанс среди любителей футбола.

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13
фотографий
13
фотографий

Видеоролик с Дзюбой в костюме героя вселенной Marvel стал вирусным, собрав буквально за сутки более 2,2 миллиона просмотров в популярном футбольном инстаграм-профиле «433».

Вчера пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видеофрагмент вручения команде кубка Российской Премьер-Лиги. На правах капитана первым поднял трофей над головой нападающий Артём Дзюба, переодетый в костюм Дэдпула.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

В оставшихся двух турах нынешнего розыгрыша РПЛ «Зениту» предстоит сыграть с «Уфой» и «Тамбовом».

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