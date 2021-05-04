Источник: Жирков покинет «Зенит»

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Как отмечается, в настоящий момент нельзя утверждать, что «Зенит» расстанется с Сердаром Азмуном и Себастьяном Дриусси — у обоих футболистов контракты до 2022-го года, конкретных предложений от зарубежных клубов на данный момент у «Зенита» нет. При этом «Зенит» готов обсуждать продажу легионеров на взаимовыгодных условиях.

Эмануэль Маммана после окончания сезона вернется из аренды в «Сочи» в Санкт-Петербург, однако покинет «Зенит» либо на правах новой аренды, либо уйдет на полноценный контракт в Аргентину.

Дмитрию Чистякову будет предложен полноценный контракт. Не покинет «Зенит» Вилмар Барриос — колумбийскому полузащитнику хочется еще сыграть в Лиге чемпионов.

Летом «Зенит» планирует отдать в аренду нескольких молодых футболистов. Легионерские вакансии будут заполняться после наступления ясности с лимитом на легионеров. Приоритетное направление работы селекционной службы — нападающий, атакующий и левый фланговый полузащитник, а так же игрок в центр обороны.

В этом сезоне 37-летний Жирков провел 13 матчей.