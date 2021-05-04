Источник: Жирков покинет «Зенит»
Защитник «Зенита» Юрий Жирков покинет клуб, всем остальным будут предложены новые соглашения, информирует Bobsoccer.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков покинет клуб, всем остальным будут предложены новые соглашения, информирует Bobsoccer.
Как отмечается, в настоящий момент нельзя утверждать, что «Зенит» расстанется с Сердаром Азмуном и Себастьяном Дриусси — у обоих футболистов контракты до 2022-го года, конкретных предложений от зарубежных клубов на данный момент у «Зенита» нет. При этом «Зенит» готов обсуждать продажу легионеров на взаимовыгодных условиях.
Дмитрию Чистякову будет предложен полноценный контракт. Не покинет «Зенит» Вилмар Барриос — колумбийскому полузащитнику хочется еще сыграть в Лиге чемпионов.
Летом «Зенит» планирует отдать в аренду нескольких молодых футболистов. Легионерские вакансии будут заполняться после наступления ясности с лимитом на легионеров. Приоритетное направление работы селекционной службы — нападающий, атакующий и левый фланговый полузащитник, а так же игрок в центр обороны.
В этом сезоне 37-летний Жирков провел 13 матчей.