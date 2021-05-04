В «Оренбурге» отреагировали на информацию о том, что команду не допустят в РПЛ

«Вообще не в курсе! Я отдыхаю, праздники же. Я занимаюсь командой. Но могу ответить так: если мы наберем в двух играх три очка, то по спортивному принципу выходим в РПЛ. А что там с лицензированием… Я не в курсе всех этих дел», — сказал Андреев «СЭ».