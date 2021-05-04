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15:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о том, что команду не допустят в РПЛ

Дмитрий Андреев, спортивный директор «Оренбурга», прокомментировал информацию о том, что клубы РПЛ отказались допустить команду до участия в чемпионате России в качестве исключения.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Вообще не в курсе! Я отдыхаю, праздники же. Я занимаюсь командой. Но могу ответить так: если мы наберем в двух играх три очка, то по спортивному принципу выходим в РПЛ. А что там с лицензированием… Я не в курсе всех этих дел», — сказал Андреев «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», на прошедшем во вторник в Москве совещании РПЛ лига и клубы не поддержали исключение для «Оренбурга», который идет на 2-м месте в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ, но чей стадион не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ после 40 туров.

(Владислав Флегонтов).

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