«Спартак» выбрал Жардима в качестве основного кандидата на пост нового главного тренера

В настоящий момент стороны договариваются об условиях соглашения. В случае неудачных переговоров с 46-летним португальцем, «Спартак» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Славии» Индржиха Трпишовски.

Также источник сообщил Sport24, что в январе этого года «Спартак» предпринимал попытки пригласить другого португальского специалиста — Паулу Соузу, но стороны не договорились по условиям личного контракта.