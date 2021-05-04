Футболист «Арсенала» Ломовицкий изолирован из-за симптома ОРВИ
ТАСС, 4 мая. Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий изолирован от команды
ТАСС, 4 мая. Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий изолирован от команды
23-летний футболист выступает за команду из Тулы на правах аренды. Права на него принадлежат «Спартаку». В текущем сезоне Тинькофф — Российской
«У Ломовицкого проявился симптом ОРВИ.
Также сообщается, что в лазарете находятся защитник Роберт Бауэр и полузащитник Георгий Костадинов. По словам врача, немец может вернуться в состав к следующему матчу, а болгарин вряд ли успеет восстановиться.
«Арсенал» 8 мая в матче 29-го тура чемпионата России примет казанский «Рубин».