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18:08 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Арсенала» Ломовицкий изолирован из-за симптома ОРВИ

ТАСС, 4 мая. Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий изолирован от команды из-за симптома ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний футболист выступает за команду из Тулы на правах аренды. Права на него принадлежат «Спартаку». В текущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча. Ломовицкий пропустил последнюю встречу чемпионата со «Спартаком» (1:2).

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 29, 8.05.2021, 16:30

Арсенал Т-Рубин-

«У Ломовицкого проявился симптом ОРВИ. Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдет дополнительное тестирование к матчу с “Рубином”. Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее», — сказал главный врач «Арсенала» Александр Резепов.

Также сообщается, что в лазарете находятся защитник Роберт Бауэр и полузащитник Георгий Костадинов. По словам врача, немец может вернуться в состав к следующему матчу, а болгарин вряд ли успеет восстановиться.

«Арсенал» 8 мая в матче 29-го тура чемпионата России примет казанский «Рубин».

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