Руй Витория — главный кандидат на пост тренера «Спартака». Что об этом надо знать

Ближайшие дни большую часть футбольной России будет волновать один вопрос: кто же станет новым главным тренером «Спартака»?

Вчера директор по связям с общественностью клуба Антон Фетисов громыхнул новостью. «Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей. У нас произошли изменения в клубе, нам не нужна шумиха вокруг кандидата, и все выполняют договорённости. Мы надеемся, что наша позиция будет максимально высокой по итогам сезона, но переговоры, предположу, не будут зависеть от этого места. Сейчас у нас идёт обсуждение контракта», — сказал Фетисов журналистам.

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После этого спича СМИ принялись гадать, о ком же идёт речь. Версий звучало множество. Согласно нашим источникам, сейчас главным претендентом на пост главного тренера «Спартака» является португальский специалист Руй Витория, и переговоры с ним ведутся довольно давно.



Последним клубом португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Но более всего Витория известен по работе с «Бенфикой», которую тренировал четыре года. За это время он дважды выигрывал чемпионат Португалии, один раз Суперкубок и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов, где даже добирался до четвертьфинала, убрав со своего пути «Зенит». Кстати, именно на «Бенфике» Витории прервалась антирекордная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов, когда ЦСКА обыграл португальцев в Москве — 2:0.

Команда Спартак

Что о Витории думают в Португалии

Чтобы чуть побольше узнать о Витории, мы обратились к португальским знатокам. Вот что сказал нам футбольный аналитик Жил Нуньеш:



— Он уделяет много внимания психологическому профилю футболистов, которых делит на три типа: лидеры, игроки старта и молодые. Последние — категория, с которой он отлично работает. При этом тренере в «Бенфике» заиграли Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Нелсон Семеду, Рубен Диаш и другие. Кроме того, именно он сделал из правого защитника Линделёфа центрального — на этой позиции он сейчас играет и в «МЮ». В «Бенфике» Виторию много критиковали, когда он ушёл от схемы 4−4−2 Жорже Жезуша к 4−3−3, которая не приносила стабильного результата. В 2017 году он набрал 0 очков в группе Лиги чемпионов, уступив в том числе «Базелю» со счётом 0:5. В середине следующего сезона он покинул команду. Для удачного выступления в России ему потребуется соединить его знания о тактике и создать благоприятный эмоциональный фон. Он привык находиться в хороших отношениях с футболистами.