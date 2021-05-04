Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.05
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Парма
10
Футбол. Зарубежный
3.05
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
3.05
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Первый дивизион
5.05
Спартак-2
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Из РПЛ нельзя вылететь — можно только умереть? Места в элите снова распределят чиновники

Шансы на Премьер-Лигу есть и у 15-й команды РПЛ, и у 3-й — ФНЛ. Ждём «Нижний» вместо «Оренбурга» и шанс для «Балтики» с «Торпедо»?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Вопрос с чемпионством в РПЛ уже решён, за ЛЧ и еврокубки борьба продолжается, но ситуация с пропиской в лиге на будущий сезон ещё интереснее. Сегодня стало известно, что клубы лиги высказались против того, чтобы пойти навстречу «Оренбургу» в вопросе лицензирования на следующий сезон. Сейчас у команды нет стадиона, соответствующего требованиям РПЛ — местный «Газовик» вмещает всего семь с половиной тысяч зрителей, тогда как по регламенту нужно минимум десять.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» занимает второе место в ФНЛ за два тура до финиша сезона. От третьего места — четыре очка, а сыграть предстоит с командами из зоны вылета — «Иртышом» и брянским «Динамо». Но, если исходить из того, что «Оренбургу» не дадут сыграть в РПЛ, шансы на путёвку в элиту должна получить третья команда ФНЛ — это «Нижний Новгород» (который ниже третьего места точно не опустится). Или нет?

Вся прелесть в ситуации заключается в том, что сейчас нет ответа на вопрос, кто же будет играть в РПЛ — третья команда из ФНЛ или 15-я — из нынешнего состава участников лиги.

Команда
Нижний Новгород

Нижний Новгород снова получит команду в РПЛ?

Сразу после новости о том, что клубы высказались против исключений для «Оренбурга», журналист Иван Карпов сообщил, что в «Нижний Новгород» заходит серьёзный спонсор — «Ростех». Возможно, решение не помогать «Оренбургу» связано именно с этим, ведь в таком случае «Нижний» может получить прямую путёвку в Премьер-Лигу.

Информацию о новом спонсоре подтверждают «Чемпионату» и наши источники. Теперь город будет выделять городу меньше денег. Косвенно подтверждает теорию о месте в РПЛ под «Нижний» и сегодняшнее увольнение главного тренера клуба Роберта Евдокимова (сразу после крупной победы над «Спартаком-2») — новый спонсор заходит с требованием поставить своего специалиста, которым, с большой долей вероятности, станет Дмитрий Аленичев. Возможно, в «Нижнем» просто решили: раз вопрос с местом в РПЛ решён, то и тренера можно уволить прямо сейчас. Плюс не стоит забывать, что команда играет на стадионе чемпионата мира, а эксплуатировать их как можно активнее — задача чуть ли не государственной важности.

Команда
Оренбург

Есть ли шанс у «Оренбурга»?

Регламент стыковых матчей ещё не принят, но после майских праздников с этим должны разобраться. Хотя сама ситуация немного поражает: фактически исполком РФС, утверждающий эти вопросы, выбирает из конкретных команд. То есть выбор может быть между «Ротором"/"Уфой"/"Арсеналом» — и «Нижним». Могут дать шанс и «Оренбургу», несмотря на позицию клубов, но только теоретически. На практике представить такое сложно: здесь и мощный удар по репутации РФС, и прекрасный стадион с хорошим спонсором в «Нижнем Новгороде». Хотя в нормальной ситуации выбора между конкретными клубами не должно быть в принципе — для этого подобные регламенты должны приниматься перед началом сезона.

Кто ещё получит шанс на РПЛ и может ли из лиги никто не вылететь?

При этом существует вариант, при котором вылетевшая команда из РПЛ сохранит прописку в лиге. И «Нижний» тоже туда поднимется! Следите за руками:

— «Оренбург» не проходит лицензирование РФС и выбывает из борьбы за место под солнцем;
«Нижний» получает прямую путёвку в РПЛ;

— В стыки по таблице может попасть «Алания», но там тоже проблемы со стадионом — до конца года реконструкцию не завершат. И, если РФС откажет в лицензии «Оренбургу», то и «Алании» вряд ли пойдут навстречу. Значит, «Аланию» тоже вычёркиваем;

— Таким образом, в стыки поднимутся «Торпедо» и «Балтика» (или «Нефтехимик» — шансы на шестое место у него ещё есть). «Торпедо» и «Балтика» к РПЛ должны быть готовы (москвичи смогут найти стадион в московском регионе), но решат ли наши власти дать шанс пятой и шестой командам ФНЛ в стыковых матчах — или просто оставят в РПЛ 15-ю?

— Вопрос вроде бы риторический: почему не дать (если клубы получат лицензию), ведь должен быть спортивный принцип. Но в прошлом году, например, стыковые матчи и вовсе отменили. Так что ждать можно чего угодно.

Команда
Тамбов

Что имеем в итоге?

Одно ясно точно: «Тамбова» в РПЛ в следующем году не будет. Но здесь речь идёт не просто о вылете — клуб просто скоро окончательно умрёт. Остальные вопросы и распределение мест в РПЛ решат чиновники. Скорее всего, место в элите получит «Нижний», а не «Оренбург», при этом спортивный принцип сохранится, а исключений для клуба без достойного РПЛ стадиона никто делать не будет. И это правильно.

Будет красиво, если шанс на РПЛ получат и «Торпедо» с «Балтикой» — как минимум в стыках своё счастье они попытать достойны.

Максим Пахомов

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Португалец - главный кандидат на пост тренера «Спартака»
Внезапно: Моуринью - в «Роме». Получится ли там у него
Источник: Жирков покинет «Зенит»
Российская шашистка рассказала о победе на ЧМ и снятии флага
Хоккеист «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам с командой
В Латвии прокомментировали слухи о неготовности к проведению ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь