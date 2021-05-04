Из РПЛ нельзя вылететь — можно только умереть? Места в элите снова распределят чиновники

Вопрос с чемпионством в РПЛ уже решён, за ЛЧ и еврокубки борьба продолжается, но ситуация с пропиской в лиге на будущий сезон ещё интереснее. Сегодня стало известно, что клубы лиги высказались против того, чтобы пойти навстречу «Оренбургу» в вопросе лицензирования на следующий сезон. Сейчас у команды нет стадиона, соответствующего требованиям РПЛ — местный «Газовик» вмещает всего семь с половиной тысяч зрителей, тогда как по регламенту нужно минимум десять.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» занимает второе место в ФНЛ за два тура до финиша сезона. От третьего места — четыре очка, а сыграть предстоит с командами из зоны вылета — «Иртышом» и брянским «Динамо». Но, если исходить из того, что «Оренбургу» не дадут сыграть в РПЛ, шансы на путёвку в элиту должна получить третья команда ФНЛ — это «Нижний Новгород» (который ниже третьего места точно не опустится). Или нет?



Вся прелесть в ситуации заключается в том, что сейчас нет ответа на вопрос, кто же будет играть в РПЛ — третья команда из ФНЛ или 15-я — из нынешнего состава участников лиги.

Команда Нижний Новгород

Нижний Новгород снова получит команду в РПЛ?

Сразу после новости о том, что клубы высказались против исключений для «Оренбурга», журналист Иван Карпов сообщил, что в «Нижний Новгород» заходит серьёзный спонсор — «Ростех». Возможно, решение не помогать «Оренбургу» связано именно с этим, ведь в таком случае «Нижний» может получить прямую путёвку в Премьер-Лигу.



Информацию о новом спонсоре подтверждают «Чемпионату» и наши источники. Теперь город будет выделять городу меньше денег. Косвенно подтверждает теорию о месте в РПЛ под «Нижний» и сегодняшнее увольнение главного тренера клуба Роберта Евдокимова (сразу после крупной победы над «Спартаком-2») — новый спонсор заходит с требованием поставить своего специалиста, которым, с большой долей вероятности, станет Дмитрий Аленичев. Возможно, в «Нижнем» просто решили: раз вопрос с местом в РПЛ решён, то и тренера можно уволить прямо сейчас. Плюс не стоит забывать, что команда играет на стадионе чемпионата мира, а эксплуатировать их как можно активнее — задача чуть ли не государственной важности.

Команда Оренбург

Есть ли шанс у «Оренбурга»?

Регламент стыковых матчей ещё не принят, но после майских праздников с этим должны разобраться. Хотя сама ситуация немного поражает: фактически исполком РФС, утверждающий эти вопросы, выбирает из конкретных команд. То есть выбор может быть между «Ротором"/"Уфой"/"Арсеналом» — и «Нижним». Могут дать шанс и «Оренбургу», несмотря на позицию клубов, но только теоретически. На практике представить такое сложно: здесь и мощный удар по репутации РФС, и прекрасный стадион с хорошим спонсором в «Нижнем Новгороде». Хотя в нормальной ситуации выбора между конкретными клубами не должно быть в принципе — для этого подобные регламенты должны приниматься перед началом сезона.

Кто ещё получит шанс на РПЛ и может ли из лиги никто не вылететь?

При этом существует вариант, при котором вылетевшая команда из РПЛ сохранит прописку в лиге. И «Нижний» тоже туда поднимется! Следите за руками:

— «Оренбург» не проходит лицензирование РФС и выбывает из борьбы за место под солнцем;

«Нижний» получает прямую путёвку в РПЛ;



— В стыки по таблице может попасть «Алания», но там тоже проблемы со стадионом — до конца года реконструкцию не завершат. И, если РФС откажет в лицензии «Оренбургу», то и «Алании» вряд ли пойдут навстречу. Значит, «Аланию» тоже вычёркиваем;



— Таким образом, в стыки поднимутся «Торпедо» и «Балтика» (или «Нефтехимик» — шансы на шестое место у него ещё есть). «Торпедо» и «Балтика» к РПЛ должны быть готовы (москвичи смогут найти стадион в московском регионе), но решат ли наши власти дать шанс пятой и шестой командам ФНЛ в стыковых матчах — или просто оставят в РПЛ 15-ю?



— Вопрос вроде бы риторический: почему не дать (если клубы получат лицензию), ведь должен быть спортивный принцип. Но в прошлом году, например, стыковые матчи и вовсе отменили. Так что ждать можно чего угодно.

Команда Тамбов

Что имеем в итоге?

Одно ясно точно: «Тамбова» в РПЛ в следующем году не будет. Но здесь речь идёт не просто о вылете — клуб просто скоро окончательно умрёт. Остальные вопросы и распределение мест в РПЛ решат чиновники. Скорее всего, место в элите получит «Нижний», а не «Оренбург», при этом спортивный принцип сохранится, а исключений для клуба без достойного РПЛ стадиона никто делать не будет. И это правильно.

Будет красиво, если шанс на РПЛ получат и «Торпедо» с «Балтикой» — как минимум в стыках своё счастье они попытать достойны.