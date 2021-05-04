Участие футболиста «Спартака» Кутепова в матче с «Химками» под вопросом
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участие защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участие защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
Кутепов принял участие в матче предыдущего тура с тульским «Арсеналом» и был заменен во втором тайме.
«Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с “Химками” под вопросом», — сказал Фетисов.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая.