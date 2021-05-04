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22:15 (мск), источник: ТАСС

Участие футболиста «Спартака» Кутепова в матче с «Химками» под вопросом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участие защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Химками» находится под вопросом. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

Кутепов принял участие в матче предыдущего тура с тульским «Арсеналом» и был заменен во втором тайме.

«Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с “Химками” под вопросом», — сказал Фетисов.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 10 мая.

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