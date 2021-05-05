Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита» Азмуну

Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

По информации источника, немецкий клуб запросил у команды из Санкт-Петербурга информацию по 26-летнему иранцу.

В сезоне-2020/21 Азмун провел 28 матчей за «Зенит», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Рома», «Аталанта» и «Валенсия».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
Зинченко — герой. Прошел путь от «Уфы» до финала Лиги чемпионов
Свечников пугал «Чикаго», набрал 3 очка и догнал Овечкина
Кросби обогнал Овечкина в списке бомбардиров за всю историю НХЛ
Боксер Ковалев объявил о возобновлении карьеры
Макгрегора посчитали посмешищем MMA
Ла Лига расследует вечеринку игроков «Барселоны» в доме Месси
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь