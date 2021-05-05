Источник: Дортмундская «Боруссия» запросила информацию по форварду «Зенита» Азмуну
Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.
Дортмундская «Боруссия» претендует на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, немецкий клуб запросил у команды из
В сезоне-2020/21 Азмун провел 28 матчей за «Зенит», на его счету 19 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Рома», «Аталанта» и «Валенсия».