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13:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС выступил с заявлением по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал сообщении о ситуации с болельщиками «Локомотива» после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:6).

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13
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«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча “Зенит” — “Локомотив” в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-лига. Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК “Локомотив”. Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК “Зенит” и МВД», — говорится в заявлении организации.

Также в сообщении отмечается, что отношение к болельщикам московского клуба было «недопустимым»:

«Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК “Зенит” по подготовке такого важного события. Наша общая задача — создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», — говорите в сообщении РФС.

«Локомотив» после матча с «Зенитом» выступил с обращением касательно работы организаторов игры с болельщиками московской команды. Клуб заявил, что сотрудники правопорядка после матча принудительно погрузили всех фанатов железнодорожников в автобусы и увезли, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
6:1
Первый тайм: 3:0
Локомотив
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