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15:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Спартак» предложил португальскому тренеру Рую Витории зарплату €4,5 млн в год

ТАСС, 5 мая. Португальский тренер Руй Витория получил предложение возглавить московский футбольный клуб «Спартак». Об этом сообщает португальская газета O Jogo.

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По информации источника, 51-летний специалист прорабатывает детали соглашения со «Спартаком». Клуб предлагает ему контракт на два сезона с возможностью продления еще на один с зарплатой €4,5 млн в год.

В декабре 2020 года главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о том, что покинет клуб в конце сезона в связи с окончанием контракта. 3 мая глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым тренером, отметив, что это будет иностранец.

Последним клубом португальца был саудовский «Ан-Наср», где он завершил работу в 2020 году. Ранее Руй Витория тренировал португальские «Бенфику» (2015−2019), с которой дважды становился чемпионом страны, «Виторию» (2011−2015), «Пасуш де Феррейра» (2010−2011) и «Фатиму» (2006−2010).

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