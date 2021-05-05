«Зенит» объявил о продлении контракта с Мостовым
Вингер «Зенита» Андрей Мостовой продлил соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает
Вингер «Зенита» Андрей Мостовой продлил соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает
Мостовой занимался в академиях ЦСКА и «Локомотива», после чего выступал за «Долгопрудный» и «Химки». В феврале 2019 года он перешел в «Зенит», а летом был отдан в аренду «Сочи».
В текущем сезоне в составе «Зенита» 23-летний Мостовой провел 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Вместе с командой Мостовой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.