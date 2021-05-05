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17:06 (мск), источник: Sport24

«Зенит» объявил о продлении контракта с Мостовым

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой продлил соглашение с клубом. Новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

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Источник: Sport24

Мостовой занимался в академиях ЦСКА и «Локомотива», после чего выступал за «Долгопрудный» и «Химки». В феврале 2019 года он перешел в «Зенит», а летом был отдан в аренду «Сочи».

В текущем сезоне в составе «Зенита» 23-летний Мостовой провел 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Вместе с командой Мостовой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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