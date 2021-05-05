ЦСКА интересуется хорватским форвардом

По данным источника, зимой форвард был в шаге от перехода в киевское «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент. 30 марта 2021 года Ловрич дебютировал за сборную Хорватии. Это случилось уже после ухода Ивицы Олича из тренерского штаба национальной команды на пост главного тренера ЦСКА.