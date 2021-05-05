«Краснодар» намерен подписать Заболотного

У 29-летнего Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях в два раза худших по сравнению с текущими (500 тысяч евро вместо миллиона в год).

«Краснодар», который по окончании сезона потеряет Ари и Маркуса Берга, планирует договориться с Заболотным о контракте, предложив ему условий лучше тех, которые предлагает «Сочи».