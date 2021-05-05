«Краснодар» намерен подписать Заболотного
Нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».
Нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».
У 29-летнего Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях в два раза худших по сравнению с текущими (500 тысяч евро вместо миллиона в год).
«Краснодар», который по окончании сезона потеряет Ари и Маркуса Берга, планирует договориться с Заболотным о контракте, предложив ему условий лучше тех, которые предлагает «Сочи».
В сезоне-2020/21 бывший форвард «Зенита» в 25 матчах РПЛ забил девять матчей. Также на его счету один гол в трех играх Кубка России.