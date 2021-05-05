Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Реал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Крылья Советов
02
Футбол. Еврокубки
4.05
Манчестер Сити
ПСЖ
20
Футбол. Зарубежный
6.05
Герта
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
6.05
Рома
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.05
Арсенал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
20:00 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» намерен подписать Заболотного

Нападающий «Сочи» и сборной России Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».

Наверх
Источник: fcorenburg.ru

У 29-летнего Заболотного истекает срок контракта с «Сочи» и около полутора месяцев назад речь шла о возможности продления, но на условиях в два раза худших по сравнению с текущими (500 тысяч евро вместо миллиона в год).

«Краснодар», который по окончании сезона потеряет Ари и Маркуса Берга, планирует договориться с Заболотным о контракте, предложив ему условий лучше тех, которые предлагает «Сочи».

В сезоне-2020/21 бывший форвард «Зенита» в 25 матчах РПЛ забил девять матчей. Также на его счету один гол в трех играх Кубка России.

 «Мужу хочется каждый день, а я не могу». Жена экс-вратаря сборной России откровенно высказалась на пикантную тему
«В тюрьме я не только целовалась». Ведущая «Матч ТВ» — о личной драме и внимании мужчин
Минус Шипачев: у России на ЧМХ будет худшая атака за 20 лет?
Корреспондент «СЭ»: Часть матчей 30-го тура РПЛ стоит перенести
У «Спартака» возникли сложности в переговорах с новым тренером
Российские игроки «Вашингтона» пропустят матч НХЛ с «Рейнджерс»
СМИ: хорватский нападающий входит в сферу интересов ЦСКА
«Ничего хорошего»: бывший боец UFC раскритиковал жизнь в СССР
Обладатель Кубка Гагарина подписал контракт с клубом НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь