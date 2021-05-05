Отец Влашича считает, что полузащитнику пора покинуть ЦСКА
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, каким видит будущее своего сына.
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, каким видит будущее своего сына.
Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.
«Ему нужен новый вызов. Другая философия и новые партнеры. Это нормально после того, как за три года он многого добился в этой команде. Сейчас ЦСКА находится не в лучшей форме. Все, кто видел последние матчи, это подтвердят. Ивице Оличу предстоит много работы. Команда потеряла ритм. И от этого страдает игра Влашича, — приводит слова
Он подтвердил, что к футболисту постоянно проявляют интерес другие клубы.
«Прошлым летом были серьезные предложения. Но ЦСКА хотел получить 35 миллионов евро. Я не беспокоюсь за будущее Николы. Он — лучший игрок чемпионата России. И заслуженно добился этого статус. Он выступает за команду, в которой сложнее добиться успеха, чем в «Зените», — добавил Йошко.
Ранее футболисту сборной Хорватии был поставлен диагноз «частичное повреждение
23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.