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21:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Влашича считает, что полузащитнику пора покинуть ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, каким видит будущее своего сына.

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Источник: Спорт-Экспресс

Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.

«Ему нужен новый вызов. Другая философия и новые партнеры. Это нормально после того, как за три года он многого добился в этой команде. Сейчас ЦСКА находится не в лучшей форме. Все, кто видел последние матчи, это подтвердят. Ивице Оличу предстоит много работы. Команда потеряла ритм. И от этого страдает игра Влашича, — приводит слова Влашича-старшего Index.hr.

Команда
ЦСКА

Он подтвердил, что к футболисту постоянно проявляют интерес другие клубы.

«Прошлым летом были серьезные предложения. Но ЦСКА хотел получить 35 миллионов евро. Я не беспокоюсь за будущее Николы. Он — лучший игрок чемпионата России. И заслуженно добился этого статус. Он выступает за команду, в которой сложнее добиться успеха, чем в «Зените», — добавил Йошко.

Ранее футболисту сборной Хорватии был поставлен диагноз «частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани».

23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

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