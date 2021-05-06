России нужна своя Суперлига для богатых. Остальным не место в элите
Наши лучшие команды спасёт только очистка от «болота» и «клубов-лифтов». Топы хотят развиваться, но остальные их тормозят.
Наши лучшие команды спасёт только очистка от «болота» и «клубов-лифтов». Топы хотят развиваться, но остальные их тормозят.
Несколько недель назад футбольный мир сходил с ума
Идею своей Суперлиги стоило бы обдумать и российским
Российская Суперлига может дать шанс нашему футболу на спасение. Объясняем, почему она необходима.
Причин провалов нашего футбола в Европе можно найти много:
— Зимой будущий чемпион России «Зенит» без шансов обыграл «Спартак», который на тот момент тоже претендовал на титул. Да, счёт в матче был всего лишь 3:1, но
— В прошлом туре «Зенит» в стремлении оформить чемпионство у себя дома набросал шесть (!) мячей второй на тот момент команде лиги.
— Последняя команда лиги, «Тамбов», проиграла девять из девяти матчей в 2021 году с общим счётом 4:27.
— У «Ротора» (14-е место РПЛ на сегодняшний день) две победы, одна ничья и шесть поражений в девяти матчах после паузы, общий счёт — 2:21.
О каком развитии футбола мы говорим, если чемпион России забивает шесть голов и последней команде лиги, и второй, и всё это чуть больше, чем за одну неделю? Логично, что в условиях такой внутренней «конкуренции» лидер РПЛ будет просто не готов к более серьёзному сопротивлению в еврокубках. У остальных всё ещё сложнее: большинство команд, которые мы по привычке считаем топами, стараются просто взломать «автобусы» команд победнее. Но в еврокубках наши
Косвенно эта причина, конечно, связана с нормальной конкуренцией. В РПЛ можно, пусть и не очень чётко, разделить клубы на те, кто хочет нормально развиваться и расти, и те, кого устраивает место в «болоте» или статус «команды-лифта». Как думаете, было ли желание развиваться у «Ротора», в который партиями набирают футболистов от одного агента? А было ли такое желание у «Тамбова» — сейчас уже без пяти минут мёртвого клуба с долгами и без нормального домашнего стадиона? Это лишь самые яркие примеры, хотя можно вспомнить и другие — какие цели перед собой ставят условные «Урал» или «Ахмат»? Есть полное ощущение, что просто болтаться в РПЛ их вполне устраивает.
Если копать глубже, то посмотрите, какая дичь творится в ФНЛ: вот «Оренбург» вроде бы готов выйти в РПЛ, но за несколько лет так и не смог привести свой стадион в порядок — а по регламенту с их ареной в высшей лиге места нет. Хорошо, что исключений для него вроде как не будет (хотя теоретически это ещё возможно). А сколько было историй, когда успешно выступающий в ФНЛ клуб вдруг сдавал в самом конце сезона
Такие истории бьют не только по репутации нашего футбола, но и по его развитию. Клубы без задач и желания просто тормозят конкуренцию между теми, кто развиваться хочет.
Одна из идей Суперлиги — зарабатывать как можно больше. Сейчас права на нашу лигу стоят копейки — 1,7 миллиарда рублей за сезон. Для сравнения —
Все боссы клубов РПЛ постоянно твердят о том, что хотят получать от телеправ больше денег. Такое желание понятно. Но за что платить зрителю? Даже сейчас немногие готовы отдавать 300 рублей в месяц за доступ ко всем играм тура. Желание взять всё бесплатно, когда есть возможность «спиратить» — наша проблема. С другой стороны, понять болельщиков можно: вряд ли многим (кроме тех, кто искренне переживает за эти команды) интересно смотреть матчи между условным «Тамбовом» и «Ротором», а тем более — за деньги!
Суперлига способна ситуацию изменить, ведь в таком случае мы практически лишимся проходных матчей, а игры между топами будут происходить каждую неделю — это зрителю гораздо интереснее, не жалко заплатить даже больше 300 рублей. Вряд ли удастся сразу зарабатывать миллиарды, но сумма контрактов точно должна возрасти. Под это дело можно и серьёзных спонсоров найти, ведь
Формат национальной Суперлиги нужно обсуждать клубам. Здесь можно и разделить чемпионат на две части, где после половины сезона топы борются между собой за чемпионство, а остальные — за прописку в РПЛ. Кстати, живой пример такого чемпионата: переходный с системы «весна-осень» на «осень-весна» сезон — один из лучших розыгрышей РПЛ в истории. Можно и поделить команды заранее, подняв критерии лицензирования. С конкретикой пусть разбираются клубы, лига и РФС — главное здесь сама идея.
Но Суперлига ни в коем случае не должна быть закрытой. Из неё также могут вылетать (это добавит конкуренции), в неё можно будет выходить (только в случае полного соответствия ещё более жёсткому регламенту по лицензированию).
Прикинуть примерный список клубов не составит труда и сейчас: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Локомотив» — это клубы с современными стадионами, в их финансовом положении и мотивации развиваться последние несколько лет сомневаться точно не приходится. Десятую путёвку между собой могут разыграть «Химки», «Ахмат» и «Урал». А дальше бороться за выход в Суперлигу будут команды ФНЛ и те, кто из нынешнего состава РПЛ в неё не попал. Но, повторюсь, это лишь идея. Конкретику по составу участников и требованиям к ним должны обсуждать клубы и футбольные власти.
Критика идеи Суперлиги, скорее всего, будет основана на двух тезисах: такой чемпионат убьёт романтику футбола (когда маленький провинциальный клуб может обыграть топ-команду), а футбол в наших регионах загнётся. Разберём их оба.
Что делать со вторым тезисом? Тут всё просто: если регион не хочет, чтобы футбол в нём умер, он будет стараться этого не допустить. Постепенно вкладывать деньги в академии, стараться добиться результата не здесь и сейчас, а последовательно идти к цели — попасть в элиту, чтобы в ней закрепиться. Сейчас большинство клубов устраивает ситуация, когда никто ничего не хочет. Такое наблюдается не только в РПЛ, но и в ФНЛ (там даже больше). Вот и пускай те, кому большие победы не нужны, варятся в своём соку. А если отношение поменяется, и на футболе захочется зарабатывать (но в нормальном смысле этого слова), клуб сможет быстро ворваться в элиту — посмотрите на «Краснодар» или «Сочи».
Одна из задач новой Суперлиги — позиционирование и отход от уже давно потерявшей хорошую репутацию РПЛ. Да, милицию в полицию переименовали, но суть осталась той же, однако в футболе история, скорее, про рекламу и новое позиционирование: мы — не то прошлая РПЛ с её скандалами и зашкварами, мы — новая лига лучших, без
Да, такая идея сейчас кажется слишком революционной и
Максим Пахомов