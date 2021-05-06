России нужна своя Суперлига для богатых. Остальным не место в элите

Несколько недель назад футбольный мир сходил с ума из-за создания Европейской Суперлиги. Богатые решили объединиться, чтобы зарабатывать ещё больше и играть матчи между собой, впуская к себе в элитный клуб лишь избранных. Идею тут же раскритиковали в УЕФА, болельщики устроили протесты, и проект быстренько свернули.

Идею своей Суперлиги стоило бы обдумать и российским топ-клубам. В последние годы уровень нашего клубного футбола только падает: мы опустились на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, команды РПЛ проигрывают откровенным аутсайдерам в борьбе за попадание в групповую стадию еврокубков (тбилисскому «Локо», бакинскому «Нефтчи» и израильскому «Маккаби» из Хайфы), и даже «Зенит» со всеми его дорогими покупками второй год подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов.



Российская Суперлига может дать шанс нашему футболу на спасение. Объясняем, почему она необходима.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a84011fc5fd6c21cf28" data-vnd="9a84011fc5fd6c21cf28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a84011fc5fd6c21cf28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Причина № 1. Конкуренция

Причин провалов нашего футбола в Европе можно найти много: кто-то скажет про лимит, кто-то про нехватку конкуренции, кто-то про недостаточную интенсивность игры в лиге или общий уровень футболистов в России и даже систему «осень-весна». Дискуссии о лимите и системе чемпионата оставим коллегам. А вот про конкуренцию и интенсивность поговорить стоит отдельно. Лучше всего работают живые примеры, вот несколько из них.

— Зимой будущий чемпион России «Зенит» без шансов обыграл «Спартак», который на тот момент тоже претендовал на титул. Да, счёт в матче был всего лишь 3:1, но красно-белые могли пропускать и шесть, и семь мячей.

— В прошлом туре «Зенит» в стремлении оформить чемпионство у себя дома набросал шесть (!) мячей второй на тот момент команде лиги.

— Последняя команда лиги, «Тамбов», проиграла девять из девяти матчей в 2021 году с общим счётом 4:27.

— У «Ротора» (14-е место РПЛ на сегодняшний день) две победы, одна ничья и шесть поражений в девяти матчах после паузы, общий счёт — 2:21.

О каком развитии футбола мы говорим, если чемпион России забивает шесть голов и последней команде лиги, и второй, и всё это чуть больше, чем за одну неделю? Логично, что в условиях такой внутренней «конкуренции» лидер РПЛ будет просто не готов к более серьёзному сопротивлению в еврокубках. У остальных всё ещё сложнее: большинство команд, которые мы по привычке считаем топами, стараются просто взломать «автобусы» команд победнее. Но в еврокубках наши топ-клубы ждут другие соперники, готовые играть быстрее, умнее и не только отсиживаться в обороне. Правда, неужели мы ждём, что ЦСКА или «Локомотив», которые в РПЛ мучаются с условным «Уралом» или «Арсеналом», будут легко обыгрывать условный «Аякс» или даже любую «Боруссию»? Если же каждую неделю наши топовые команды будут играть между собой, то к более высокому темпу и уровню сопротивления привыкнут быстрее, и в еврокубках у них будет больше шансов на успех. И больше заработанных денег, соответственно.

Причина № 2: желание развиваться

Косвенно эта причина, конечно, связана с нормальной конкуренцией. В РПЛ можно, пусть и не очень чётко, разделить клубы на те, кто хочет нормально развиваться и расти, и те, кого устраивает место в «болоте» или статус «команды-лифта». Как думаете, было ли желание развиваться у «Ротора», в который партиями набирают футболистов от одного агента? А было ли такое желание у «Тамбова» — сейчас уже без пяти минут мёртвого клуба с долгами и без нормального домашнего стадиона? Это лишь самые яркие примеры, хотя можно вспомнить и другие — какие цели перед собой ставят условные «Урал» или «Ахмат»? Есть полное ощущение, что просто болтаться в РПЛ их вполне устраивает.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Зенит» — чемпион!

Если копать глубже, то посмотрите, какая дичь творится в ФНЛ: вот «Оренбург» вроде бы готов выйти в РПЛ, но за несколько лет так и не смог привести свой стадион в порядок — а по регламенту с их ареной в высшей лиге места нет. Хорошо, что исключений для него вроде как не будет (хотя теоретически это ещё возможно). А сколько было историй, когда успешно выступающий в ФНЛ клуб вдруг сдавал в самом конце сезона из-за того, что деньги на РПЛ просто отсутствовали?



Такие истории бьют не только по репутации нашего футбола, но и по его развитию. Клубы без задач и желания просто тормозят конкуренцию между теми, кто развиваться хочет.

Причина № 3: цена за телеправа и новые спонсоры

Одна из идей Суперлиги — зарабатывать как можно больше. Сейчас права на нашу лигу стоят копейки — 1,7 миллиарда рублей за сезон. Для сравнения — топ-клубы Европы получили с трансляций в сезоне-2018/2019 (сезон до пандемии коронавируса) 4,1 миллиарда евро. Разница просто огромная. И здесь нужно хотя бы попытаться сократить разрыв.

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Все боссы клубов РПЛ постоянно твердят о том, что хотят получать от телеправ больше денег. Такое желание понятно. Но за что платить зрителю? Даже сейчас немногие готовы отдавать 300 рублей в месяц за доступ ко всем играм тура. Желание взять всё бесплатно, когда есть возможность «спиратить» — наша проблема. С другой стороны, понять болельщиков можно: вряд ли многим (кроме тех, кто искренне переживает за эти команды) интересно смотреть матчи между условным «Тамбовом» и «Ротором», а тем более — за деньги!

Суперлига способна ситуацию изменить, ведь в таком случае мы практически лишимся проходных матчей, а игры между топами будут происходить каждую неделю — это зрителю гораздо интереснее, не жалко заплатить даже больше 300 рублей. Вряд ли удастся сразу зарабатывать миллиарды, но сумма контрактов точно должна возрасти. Под это дело можно и серьёзных спонсоров найти, ведь ТВ-аудитория и посещаемость топ-матчей сильно возрастут.

Как это организовать?

Формат национальной Суперлиги нужно обсуждать клубам. Здесь можно и разделить чемпионат на две части, где после половины сезона топы борются между собой за чемпионство, а остальные — за прописку в РПЛ. Кстати, живой пример такого чемпионата: переходный с системы «весна-осень» на «осень-весна» сезон — один из лучших розыгрышей РПЛ в истории. Можно и поделить команды заранее, подняв критерии лицензирования. С конкретикой пусть разбираются клубы, лига и РФС — главное здесь сама идея.

Но Суперлига ни в коем случае не должна быть закрытой. Из неё также могут вылетать (это добавит конкуренции), в неё можно будет выходить (только в случае полного соответствия ещё более жёсткому регламенту по лицензированию).

Прикинуть примерный список клубов не составит труда и сейчас: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Локомотив» — это клубы с современными стадионами, в их финансовом положении и мотивации развиваться последние несколько лет сомневаться точно не приходится. Десятую путёвку между собой могут разыграть «Химки», «Ахмат» и «Урал». А дальше бороться за выход в Суперлигу будут команды ФНЛ и те, кто из нынешнего состава РПЛ в неё не попал. Но, повторюсь, это лишь идея. Конкретику по составу участников и требованиям к ним должны обсуждать клубы и футбольные власти.

А как же быть с футболом в регионах, ведь Суперлига задушит маленькие клубы?

Критика идеи Суперлиги, скорее всего, будет основана на двух тезисах: такой чемпионат убьёт романтику футбола (когда маленький провинциальный клуб может обыграть топ-команду), а футбол в наших регионах загнётся. Разберём их оба.



Во-первых, российская Суперлига, как мы говорили ранее, не должна быть закрытой. У всех по-настоящему желающих попасть туда команд должен быть шанс. И именно за шанс пробиться в элиту клубы поменьше и должны бороться. Чем не романтика быть первым парнем на деревне, чтобы потом попасть в город и стать заметным там, заработать денег и закрепиться? Во-вторых, никто не отменял Кубок России, где будет разыгрываться путёвка в еврокубки и маленькие команды будут играть с большими. В таком случае его значимость для представителей других дивизионов только возрастёт: небольшая команда также сможет победить большую и выйти в Европу.

Что делать со вторым тезисом? Тут всё просто: если регион не хочет, чтобы футбол в нём умер, он будет стараться этого не допустить. Постепенно вкладывать деньги в академии, стараться добиться результата не здесь и сейчас, а последовательно идти к цели — попасть в элиту, чтобы в ней закрепиться. Сейчас большинство клубов устраивает ситуация, когда никто ничего не хочет. Такое наблюдается не только в РПЛ, но и в ФНЛ (там даже больше). Вот и пускай те, кому большие победы не нужны, варятся в своём соку. А если отношение поменяется, и на футболе захочется зарабатывать (но в нормальном смысле этого слова), клуб сможет быстро ворваться в элиту — посмотрите на «Краснодар» или «Сочи».

Зачем выдумывать Суперлигу, если можно просто сократить РПЛ?

Одна из задач новой Суперлиги — позиционирование и отход от уже давно потерявшей хорошую репутацию РПЛ. Да, милицию в полицию переименовали, но суть осталась той же, однако в футболе история, скорее, про рекламу и новое позиционирование: мы — не то прошлая РПЛ с её скандалами и зашкварами, мы — новая лига лучших, без команд-банкротов, с красивыми стадионами и только качественными матчами.

Да, такая идея сейчас кажется слишком революционной и где-то наивной. Конкретных проблем при её создании всплывёт очень много. Куда в России, где до сих пор привыкли решать вопросы по понятиям и где у кучи клубов бюджеты согласовываются лишь на сезон, создавать Суперлигу? Но когда с каждым годом состояние футбола в стране становится хуже и есть два варианта — создать что-то свежее, революционное и попробовать изменить жизнь к лучшему или дальше наблюдать за деградацией футбола, я бы точно голосовал за первый. А вы?