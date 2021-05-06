РПЛ выплатила «Тамбову» 3 млн рублей, которые сразу конфисковал суд

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы. Долг клуба составляет более 500 млн рублей. Чтобы команда смогла доиграть текущий сезон, в РПЛ пошли навстречу и согласились выплатить деньги, вырученные с прав на телетрансляцию сейчас, а не в конце сезона.