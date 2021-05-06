РПЛ выплатила «Тамбову» 3 млн рублей, которые сразу конфисковал суд
Российская
Российская
Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы. Долг клуба составляет более 500 млн рублей. Чтобы команда смогла доиграть текущий сезон, в РПЛ пошли навстречу и согласились выплатить деньги, вырученные с прав на телетрансляцию сейчас, а не в конце сезона.
Всего «Тамбову» полагается 51 млн рублей. Часть из них — 34 млн команда получила в конце марта. Отметим, что по окончании сезона клуб будет расформирован.