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17:46 (мск), источник: Sport24

РПЛ выплатила «Тамбову» 3 млн рублей, которые сразу конфисковал суд

Российская Премьер-лига выплатила «Тамбову» 3 млн рублей из обещанных 51 млн, но деньги сразу же были конфискованы судом. По информации «РБ-Спорт», судебные приставы изъяли деньги для выплаты «Тамбовом» долгов по зарплате.

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Источник: vk.com/fctambov68

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы. Долг клуба составляет более 500 млн рублей. Чтобы команда смогла доиграть текущий сезон, в РПЛ пошли навстречу и согласились выплатить деньги, вырученные с прав на телетрансляцию сейчас, а не в конце сезона.

Всего «Тамбову» полагается 51 млн рублей. Часть из них — 34 млн команда получила в конце марта. Отметим, что по окончании сезона клуб будет расформирован.

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