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18:33 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» и «Спартак» получили почти миллион рублей штрафа на двоих за нарушения во время очного матча

«Спартак» и «Арсенал» получили денежные наказания за нарушения во время матча 28-го тура чемпионата России, который завершился выездной победой москвичей (2:1).

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Тульский клуб наказан на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, плюс 100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Также «Арсеналу» придется заплатить штраф в размере 50 тысяч за нарушение санитарных норм и еще 20 — за использование болельщиками пиротехники на стадионе.

«Спартак» наказан двумя штрафами по 100 тысяч рублей за нанесение ущерба стадиону и оскорбительные высказывания болельщиков, по 50 тысяч рублей — за то, что болельщики вылезли на крышу стадиона и использование пиротехники. Плюс 30 тысяч рублей штрафа получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента.

Суммарно две команды наказаны на 890 тысяч рублей штрафа, сообщает корреспондент Sport24 Александр Сергеев со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Арсенал Т
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
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