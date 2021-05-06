«Арсенал» и «Спартак» получили почти миллион рублей штрафа на двоих за нарушения во время очного матча

Тульский клуб наказан на 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе, плюс 100 тысяч за выломанные кресла болельщиками. Также «Арсеналу» придется заплатить штраф в размере 50 тысяч за нарушение санитарных норм и еще 20 — за использование болельщиками пиротехники на стадионе.

«Спартак» наказан двумя штрафами по 100 тысяч рублей за нанесение ущерба стадиону и оскорбительные высказывания болельщиков, по 50 тысяч рублей — за то, что болельщики вылезли на крышу стадиона и использование пиротехники. Плюс 30 тысяч рублей штрафа получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско за выход за пределы технической зоны, а вратарь команды Александр Селихов наказан 20 тысячами штрафа за то, что взял с собой ребенка на матч (нарушение санитарного протокола). Также на 20 тысяч наказан пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин за несоблюдение дисциплинарного регламента.