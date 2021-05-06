На столетие «Спартак» возглавит тренер-ноунейм? 5 причин, почему клуб выбрал Руя Виторию

Эпопея с новым тренером «Спартака» близка к завершению. Клуб должен подписать контракт с Виторией. Сначала о том, что именно Руй основной кандидат на пост главного тренера красно-белых, сообщил «Чемпионат», а вчера это подтвердили журналисты из португальской «OJoga». Для российского болельщика приглашение португальца может показаться странным — по факту клуб берёт тренера-ноунейма из Саудовской Аравии. Да, специалист добился успехов с «Бенфикой», но в России за ней особо не следят, а уходил он оттуда на фоне сильно провисших результатов. Рассказываем, почему боссы красно-белых остановились именно на этой кандидатуре.

1. Лояльность

По нашей информации, в клубе не обращали внимания на последнее место работы Витории в Саудовской Аравии (там он возглавлял «Аль-Наср»). Ключевым фактором стала готовность тренера вписаться в спортивную систему «Спартака». В клубе больше не хотят, чтобы наставник рассказывал руководству, как должна работать система. Есть задача сделать наоборот — тренер должен подстраиваться под структуру.

Команда Спартак

2. Отсутствие революций

«Спартаку» сейчас не нужны революции с составом, и Витория готов работать с нынешними игроками. Усиление, конечно, возможно, но от Руя не стоит ждать конкретного списка с фамилиями «на вход». Конечно, португалец будет запрашивать футболистов на конкретные позиции и обсуждать его с трансферным комитетом. Но сами фамилии будет предлагать клуб. Далеко не все кандидаты на место Доменико Тедеско были готовы к такому формату работы. Например, Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес хотели работать только после качественного усиления состава. Но революций ждать не стоит.

3. Деньги

Витория — достаточно бюджетный вариант для «Спартака». Директор клуба по связям с общественностью ранее уже заявлял, что 4,5 млн евро (такие цифры приводили коллеги из Португалии) платить новому тренеру не будут. Не будет у тренера в «Спартаке» и восьми помощников — об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу. Речь идёт лишь о трёх-четырёх новых людях в штабе — и расходы на него будут не больше, чем на штаб Доменико Тедеско. А вот запросы у Жардима были гораздо больше — около шести миллионов евро. Дороже стоит и главный тренер «Лиона» Руди Гарсия — его тоже сватали в «Спартак».

4. Стиль игры

Делать прогнозы, как «Спартак» заиграет при Витории — дело неблагодарное и даже бесполезное. Но, обсуждая кандидатуру португальца, спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов обращал внимание на компактность, прессинг и агрессивный футбол команд португальца. Получится ли так же в «Спартаке» — большой вопрос, но очевидно, что в клубе смотрели на тренерскую философию кандидатов. Отчасти именно поэтому отвалился и вариант с Индржихом Трпишовски (главным в чешской «Славии») — у него гораздо больше упора на физику (что в том числе требует и покупки других исполнителей) или Рафаэлем Бенитесом — его футбол можно назвать более примитивным.

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5. Работа с молодёжью

«Спартак» всегда заявлял о важности прогресса своих воспитанников. Здесь за португальца говорит статистика: при нём в «Бенфике» раскрылись Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Рубен Диаш и Виктор Линделёф. В «Спартаке» явно рассчитывают на такой же эффект.