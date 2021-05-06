На столетие «Спартак» возглавит тренер-ноунейм? 5 причин, почему клуб выбрал Руя Виторию
Чем он удобнее Жардима и как «Спартак» будет жить при новом тренере. Все инсайды о
Чем он удобнее Жардима и как «Спартак» будет жить при новом тренере. Все инсайды о
Эпопея с новым тренером «Спартака» близка к завершению. Клуб должен подписать контракт с Виторией. Сначала о том, что именно Руй основной кандидат на пост главного тренера
По нашей информации, в клубе не обращали внимания на последнее место работы Витории в Саудовской Аравии (там он возглавлял «Аль-Наср»). Ключевым фактором стала готовность тренера вписаться в спортивную систему «Спартака». В клубе больше не хотят, чтобы наставник рассказывал руководству, как должна работать система. Есть задача сделать наоборот — тренер должен подстраиваться под структуру.
«Спартаку» сейчас не нужны революции с составом, и Витория готов работать с нынешними игроками. Усиление, конечно, возможно, но от Руя не стоит ждать конкретного списка с фамилиями «на вход». Конечно, португалец будет запрашивать футболистов на конкретные позиции и обсуждать его с трансферным комитетом. Но сами фамилии будет предлагать клуб. Далеко не все кандидаты на место Доменико Тедеско были готовы к такому формату работы. Например, Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес хотели работать только после качественного усиления состава. Но революций ждать не стоит.
Витория — достаточно бюджетный вариант для «Спартака». Директор клуба по связям с общественностью ранее уже заявлял, что 4,5 млн евро (такие цифры приводили коллеги из Португалии) платить новому тренеру не будут. Не будет у тренера в «Спартаке» и восьми помощников — об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу. Речь идёт лишь о
Делать прогнозы, как «Спартак» заиграет при Витории — дело неблагодарное и даже бесполезное. Но, обсуждая кандидатуру португальца, спортивный директор
«Спартак» всегда заявлял о важности прогресса своих воспитанников. Здесь за португальца говорит статистика: при нём в «Бенфике» раскрылись Ренату Саншеш, Гонсалу Гедеш, Рубен Диаш и Виктор Линделёф. В «Спартаке» явно рассчитывают на такой же эффект.
Вопросы к приглашению всё равно остаются. Это и деградация результатов после первого сезона, и новая схема в четыре защитника: команды Витории играли именно так, а Тедеско выстраивал систему с тремя центральными. Да и