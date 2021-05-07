Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Тамбов
20
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ротор
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Эльче
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
12:00 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов может покинуть ЦСКА. Назван клуб-претендент

Футболист сборной Казахстана в данное время травмирован.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» попытается подписать полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова, сообщает webinfo.kz.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
ЦСКА

«“Железнодорожники” интересуются сразу несколькими футболистами “армейского” клуба. “Локомотив” присматривает молодого и перспективного исполнителя на левый фланг. Клуб, который до минувших выходных боролся за чемпионский титул в РПЛ, но разгромно проиграл прямому конкуренту “Зениту” (1:6), намерен усилить левый фланг обороны. На эту позицию рассматриваются сразу два кандидата из ЦСКА: 23-летний Бахтиер Зайнутдинов и 21-летний Наир Тикнизян. Предпочтение отдается Тикнизяну, у которого есть российский паспорт. Считается, что Зайнутдинов может обойтись “Локомотиву” дороже, к тому же “армейцы” не горят желанием его отпускать. Зато Тикнизян вполне может покинуть клуб. Между тем у него уже есть опыт матчей в элитном дивизионе, в котором он даже забивал голы и делал результативные передачи. Переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Напомним, что футболист сборной Казахстана в данное время восстанавливается после травмы. Из-за этого Зайнутдинов пропустил уже семь матчей ЦСКА — в последних четырех играх московская команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью во всех турнирах.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Канада - чемпион. РФ даже с огромными талантами снова без золота
Владелец «Манчестер Юнайтед» ответил на призывы продать клуб
Шлеменко выиграл на турнире во Владивостоке
Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Гончаренко обыграет ЦСКА: ставим на РПЛ с топ-коэффициентами
Бой «Канело» — Сондерс установит рекорд по количеству зрителей
«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь