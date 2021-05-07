Зайнутдинов может покинуть ЦСКА. Назван клуб-претендент

«“Железнодорожники” интересуются сразу несколькими футболистами “армейского” клуба. “Локомотив” присматривает молодого и перспективного исполнителя на левый фланг. Клуб, который до минувших выходных боролся за чемпионский титул в РПЛ, но разгромно проиграл прямому конкуренту “Зениту” (1:6), намерен усилить левый фланг обороны. На эту позицию рассматриваются сразу два кандидата из ЦСКА: 23-летний Бахтиер Зайнутдинов и 21-летний Наир Тикнизян. Предпочтение отдается Тикнизяну, у которого есть российский паспорт. Считается, что Зайнутдинов может обойтись “Локомотиву” дороже, к тому же “армейцы” не горят желанием его отпускать. Зато Тикнизян вполне может покинуть клуб. Между тем у него уже есть опыт матчей в элитном дивизионе, в котором он даже забивал голы и делал результативные передачи. Переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время», — говорится в сообщении.