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16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна, но готов рассматривать вариант с продажей

Как стало известно «СЭ», «Зенит» готовит предложение по новому контракту для 26-летнего форварда Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий договор футболиста сборной Ирана с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2022 года. Вместе с тем, по нашим данным, в Санкт-Петербурге готовы рассматривать варианты продажи игрока, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.

Как мы уже сообщали, кандидатура Азмуна интересует «Аталанту» на случай ухода летом Луиса Муриэля или Дувана Сапата, которые показали высокую результативность в сезоне-2020/21 — на обоих колумбийцев есть устойчивый спрос со стороны ряда европейских топ-команд. Клуб из Бергамо может выделить на приобретение лучшего бомбардира РПЛ-2021/22 (19 голов в 23 матчах) до 20 миллионов евро, но пока официальных запросов из Италии в «Зенит» не поступало.

(Вячеслав Короткин).

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