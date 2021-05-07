«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна, но готов рассматривать вариант с продажей
Как стало известно «СЭ», «Зенит» готовит предложение по новому контракту для 26-летнего форварда Сердара Азмуна.
Как стало известно «СЭ», «Зенит» готовит предложение по новому контракту для 26-летнего форварда Сердара Азмуна.
Действующий договор футболиста сборной Ирана с
Как мы уже сообщали, кандидатура Азмуна интересует «Аталанту» на случай ухода летом Луиса Муриэля или Дувана Сапата, которые показали высокую результативность в сезоне-2020/21 — на обоих колумбийцев есть устойчивый спрос со стороны ряда европейских
(Вячеслав Короткин).