РФС временно отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат»
ТАСС, 7 мая. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение временно отстранить арбитра Станислава Васильева за ошибку в матче Тинькофф — Российской
ТАСС, 7 мая. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение временно отстранить арбитра Станислава Васильева за ошибку в матче Тинькофф — Российской
«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота “Ротора” на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания