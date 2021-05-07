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16:37 (мск), источник: ТАСС

РФС временно отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат»

ТАСС, 7 мая. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение временно отстранить арбитра Станислава Васильева за ошибку в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Ахмат». Комментарий главы комитета Ашота Хачатурянца приводит служба коммуникаций РФС.

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«Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота “Ротора” на 85-й минуте. В концовке чемпионата проходят очень важные матчи и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе», — заявил Хачатурянц.

Ротор
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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