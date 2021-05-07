«Ахмат» нанес «Тамбову» десятое поражение подряд в Российской премьер-лиге

В составе «Ахмата» отличились Евгений Харин (15-я минута), Артем Полярус (18) и Владимир Ильин (80). У проигравших гол забил Артем Архипов (63).

«Ахмат» набрал 39 очков в 29 играх и поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре грозненцы дома 16 мая сыграют с московским «Спартаком».

«Тамбов» потерпел десятое поражение подряд. В последний раз команда набирала очки в РПЛ 18 декабря прошлого года в домашней игре против екатеринбургского «Урала» (1:1), а прошлая победа произошла 18 октября в гостевом матче с волгоградским «Ротором» (2:0). Ранее «Тамбов» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ, в активе клуба 13 очков после 29 матчей. В заключительном туре тамбовчане 16 мая дома сыграют с петербургским «Зенитом».