Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ланс
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал Сосьедад
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Аугсбург
11
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ротор
21
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Тамбов
31
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

ЦСКА подписал контракт с российским нападающим Антоном Заболотным. Об этом «Чемпионату» сообщило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

29-летний футболист перейдёт в стан армейцев на правах свободного агента ближайшим летом. Контракт начнёт действовать со следующего сезона. Ради сделки с ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

Ранее издание «Евроставка» сообщило о договорённости между Заболотным и руководством ЦСКА.

Сейчас Антон Заболотный защищает цвета «Сочи». В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает российского форварда в € 1,8 млн. Антон является выходцем футбольной академии московского ЦСКА.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»
В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»
«Ахмат» нанес «Тамбову» десятое поражение подряд в РПЛ
ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен
УЕФА принял решение о наказании клубов-участников Суперлиги
Защитник «Сан-Хосе» дал согласие сыграть за Россию на ЧМХ-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь