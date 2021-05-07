ЦСКА подписал контракт с Антоном Заболотным

29-летний футболист перейдёт в стан армейцев на правах свободного агента ближайшим летом. Контракт начнёт действовать со следующего сезона. Ради сделки с ЦСКА Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

Ранее издание «Евроставка» сообщило о договорённости между Заболотным и руководством ЦСКА.