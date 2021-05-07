Футболист сборной Казахстана вернулся на поле после травмы и помог своему клубу победить в матче РПЛ
Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1. У хозяев отличились Евгений Харин (15-я минута), Артем Полярус (18) и Владимир Ильин (80). У «Тамбова» гол забил Артем Архипов (63).
На 70-й минуте у «Ахмата» на поле вышел футболист сборной Казахстана Марат Быстров, который получил травму 10 апреля и с того момента не играл. Это была для него 21 игра в РПЛ за грозненский клуб.
«Ахмат» перед последним туром РПЛ набрал 39 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В 30-м туре грозненцы примут московский «Спартак».