Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.05
Ланс
Лилль
03
Футбол. Зарубежный
7.05
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
24
Футбол. Зарубежный
7.05
Реал Сосьедад
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
7.05
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Премьер-лига
7.05
Сочи
Ротор
21
Футбол. Премьер-лига
7.05
Ахмат
Тамбов
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
7 мая, источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана вернулся на поле после травмы и помог своему клубу победить в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Тамбов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1. У хозяев отличились Евгений Харин (15-я минута), Артем Полярус (18) и Владимир Ильин (80). У «Тамбова» гол забил Артем Архипов (63).

На 70-й минуте у «Ахмата» на поле вышел футболист сборной Казахстана Марат Быстров, который получил травму 10 апреля и с того момента не играл. Это была для него 21 игра в РПЛ за грозненский клуб.

«Ахмат» перед последним туром РПЛ набрал 39 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В 30-м туре грозненцы примут московский «Спартак».

Ахмат
3:1
Первый тайм: 2:0
Тамбов
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»
В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»
Артем Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой»
Борьба Капризова: главные интриги оставшейся части сезона НХЛ
ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен
УЕФА принял решение о наказании клубов-участников Суперлиги
«СЭ»: «Динамо» постарается приобрести полузащитника «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь