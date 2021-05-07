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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»

Стало известны подробности назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».

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Источник: AP 2021

По информации zerozero.pt, о назначении португальца объявят на следующей неделе. Он подпишет контракт на три сезона, а его зарплата составит 3,7 миллиона евро в год.

Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он покинул клуб в декабре 2020 года.

В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.

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