В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»
Стало известны подробности назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».
Стало известны подробности назначения Руя Витории главным тренером «Спартака».
По информации zerozero.pt, о назначении португальца объявят на следующей неделе. Он подпишет контракт на три сезона, а его зарплата составит 3,7 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего Витории является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он покинул клуб в декабре 2020 года.
В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.