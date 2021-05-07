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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» обыграл «Ротор» матче 29-го тура чемпионата России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Футболисты «Сочи» переиграли волгоградский «Ротор» в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1. На гол Александра Руденко (9-я минута) в первом тайме волгоградцы ответили мячом Алексея Щеткина (31). Победу хозяевам принес точный удар Артура Юсупова на третьей минуте компенсированного арбитром времени.

«Сочи» выиграл четвертый матч подряд, набрал 52 очка и сравнялся по баллам с московским «Локомотивом», занимающим третье место в таблице РПЛ. «Ротор» (21 очко) остается на 14-й строчке.

Футболисты «Ротора» провели матч против «Сочи» с траурными повязками на рукавах в память о бывшем игроке волгоградской команды Александре Гузенко, скончавшемся 6 мая на 70-м году жизни.

Все матчи 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) начинаются с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, тур будет посвящен Дню Победы.

Сочи
2:1
Первый тайм: 1:1
Ротор
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