«Динамо» постарается летом приобрести Бакаева у «Спартака»
Как стало известно «СЭ», «Динамо» сохраняет интерес к футболисту «Спартака» Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника.
Как стало известно «СЭ», «Динамо» сохраняет интерес к футболисту «Спартака» Зелимхану Бакаеву и летом предпримет новую попытку заполучить 24-летнего полузащитника.
Напомним, что клубы вели переговоры зимой, что подтверждал управляющий директор
По данным Metaratings, «Динамо» тогда предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас
В нынешнем сезоне Бакаев провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.