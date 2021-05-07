«Динамо» постарается летом приобрести Бакаева у «Спартака»

По данным Metaratings, «Динамо» тогда предлагало 5 миллионов евро, а «Спартак» просил 8 миллионов. Сейчас бело-голубые рассчитывают, что цена сильно снизилась, поскольку футболист еще полгода провел без игровой практики, до конца контракта у него осталось не полтора года, а год, кроме того, в декабре с ним можно будет бесплатно подписать соглашение.