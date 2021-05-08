Источник: Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой»

По информации источника, 32-летний форвард даже не полетел с петербургской командой в Уфу.

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится в субботу, 8 мая. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 29, 8.05.2021, 14:00 Уфа - Зенит -

«Зенит» уже гарантировал себе чемпионство и отпраздновал завоевание золотых медалей, а «Уфа» ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ.