Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.05
Ланс
Лилль
03
Футбол. Зарубежный
7.05
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
24
Футбол. Зарубежный
7.05
Реал Сосьедад
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
7.05
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Премьер-лига
7.05
Сочи
Ротор
21
Футбол. Премьер-лига
7.05
Ахмат
Тамбов
31
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Енисей
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
00:44 (мск), источник: Sport24

Источник: Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в гостевом матче 29-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой», утверждает Rusfootball.info.

Наверх
Источник: fc-zenit.ru

По информации источника, 32-летний форвард даже не полетел с петербургской командой в Уфу.

Матч «Уфа» — «Зенит» состоится в субботу, 8 мая. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 29, 8.05.2021, 14:00

Уфа-Зенит-

«Зенит» уже гарантировал себе чемпионство и отпраздновал завоевание золотых медалей, а «Уфа» ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

Дзюба лидирует в нынешнем сезоне РПЛ в рейтинге лучших игроков по системе гол+пас, набрав 22 очка (16 голов + 6 голевых передач).

 Экс-тренера «Ростова» бросила девушка после 10 лет отношений и беременности. Она младше его на 20 лет
Олимпийскую чемпионку раскритиковали за «очень интимное фото»: «Такое должен видеть только твой парень!»
«Сочи» на последних секундах вырвал победу в матче с «Ротором»
В Португалии назвали зарплату Руя Витории в «Спартаке»
Борьба Капризова: главные интриги оставшейся части сезона НХЛ
ESPN: финал Лиги чемпионов, скорее всего, будет перенесен
УЕФА принял решение о наказании клубов-участников Суперлиги
«СЭ»: «Динамо» постарается приобрести полузащитника «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь