Источник: Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Уфой»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в гостевом матче 29-го тура российской
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в гостевом матче 29-го тура российской
По информации источника, 32-летний форвард даже не полетел с петербургской командой в Уфу.
Матч «Уфа» — «Зенит» состоится в субботу, 8 мая. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.
«Зенит» уже гарантировал себе чемпионство и отпраздновал завоевание золотых медалей, а «Уфа» ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ.
Дзюба лидирует в нынешнем сезоне РПЛ в рейтинге лучших игроков по системе гол+пас, набрав 22 очка (16 голов + 6 голевых передач).