«Сочи» имеет реальные шансы на Лигу чемпионов. Что для этого нужно: все расклады
Еще год назад команда могла вылететь из РПЛ.
Еще год назад команда могла вылететь из РПЛ.
В пятницу вечером благодаря голу Артура Юсупова на 93-й минуте «Сочи» выиграл у «Ротора» со счетом 2:1. Эта победа стала для команды Владимира Федотова четвертой подряд.
Благодаря очередным трем очкам сочинцы практически гарантировали себе первые в истории еврокубки. Правда, до сих пор не ясно, в какой именно из турниров попадет команда. Вероятнее всего — в Лигу конференций. Если «Локомотив» выиграет Кубок России, то у «Сочи» будет шанс выйти в Лигу Европы.
Но есть шанс, что южане замахнутся на Лигу чемпионов. Шансы не самые высокие. И не исключено, что они испарятся после уже после этого тура. Но прямо сейчас они есть.
Главные конкуренты «Сочи» на место в главном футбольном турнире — «Спартак» и «Локомотив». У «Спартака» сейчас 53 очка, у «Локомотива» и «Сочи» — по 52.
Не исключено, что «Сочи» сравняется по очкам и «Спартаком» или «Локомотивом». Или сразу с обеими командами. Тогда придется смотреть на личные встречи по ходу сезона.
Сочи — 7 очков.
Локомотив — 6 очков.
Спартак — 4 очка.
У «Сочи» остался один матч — на выезде против «Химок». И для того, чтобы мечты о Лиге чемпионов так и не остались мечтами, его желательно выиграть. У «Спартака» и «Локомотива» в запасе две игры.
«Спартак»: «Химки» (д), «Ахмат» (г).
«Локомотив»: «Динамо» (д), «Урал» (д).
Итак, «Сочи» выйдет в Лигу чемпионов, если:
В гонке есть еще и «Рубин». Команда Леонида Слуцкого пока уступает три очка «Локомотиву» и «Сочи» и четыре — «Спартаку». Но у казанцев, как и у москвичей, пока еще два матча в запасе.
Так что если мы применим к «Рубину» те же факторы, что и к «Сочи», то расклад сил при равенстве очков у четырех команд изменится. Благодаря двум победам над Казанью первым среди всех окажется именно «Локо». «Сочи» и «Спартак» с «Рубином» в этом сезоне набрали лишь по три очка.
Локомотив — 12 очков.
Сочи — 10 очков.
Спартак — 7 очков.
Рубин — 6 очков.
Так что, помимо всего прочего, болельщикам «Сочи» надо надеяться на то, что «Рубин» на финише не возьмет максимум.