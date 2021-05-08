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10:03 (мск), источник: Sport24

«Сочи» имеет реальные шансы на Лигу чемпионов. Что для этого нужно: все расклады

Еще год назад команда могла вылететь из РПЛ.

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Источник: Sport24

В пятницу вечером благодаря голу Артура Юсупова на 93-й минуте «Сочи» выиграл у «Ротора» со счетом 2:1. Эта победа стала для команды Владимира Федотова четвертой подряд.

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Благодаря очередным трем очкам сочинцы практически гарантировали себе первые в истории еврокубки. Правда, до сих пор не ясно, в какой именно из турниров попадет команда. Вероятнее всего — в Лигу конференций. Если «Локомотив» выиграет Кубок России, то у «Сочи» будет шанс выйти в Лигу Европы.

Но есть шанс, что южане замахнутся на Лигу чемпионов. Шансы не самые высокие. И не исключено, что они испарятся после уже после этого тура. Но прямо сейчас они есть.

Главные конкуренты «Сочи» на место в главном футбольном турнире — «Спартак» и «Локомотив». У «Спартака» сейчас 53 очка, у «Локомотива» и «Сочи» — по 52.

Личные встречи

Не исключено, что «Сочи» сравняется по очкам и «Спартаком» или «Локомотивом». Или сразу с обеими командами. Тогда придется смотреть на личные встречи по ходу сезона.

  • При равенстве очков со «Спартаком» «Сочи» будет выше — победа 1:0 дома и ничья 2:2 в гостях.
  • При равенстве очков с «Локомотивом» «Сочи» будет ниже — победа 2:1 дома и поражение 1:3 в гостях.
  • При равенстве очков с «Локомотивом» и «Спартаком» «Сочи» будет выше обеих команд. В этой пульке расклад выглядит следующим образом:

Сочи — 7 очков.

Локомотив — 6 очков.

Спартак — 4 очка.

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Расклады

У «Сочи» остался один матч — на выезде против «Химок». И для того, чтобы мечты о Лиге чемпионов так и не остались мечтами, его желательно выиграть. У «Спартака» и «Локомотива» в запасе две игры.

«Спартак»: «Химки» (д), «Ахмат» (г).

«Локомотив»: «Динамо» (д), «Урал» (д).

Итак, «Сочи» выйдет в Лигу чемпионов, если:

  • Выиграет у «Химок», «Спартак» в двух матчах наберет два очка, а «Локомотив» в двух матчах наберет не больше трех очков.
  • Сыграет вничью с «Химками», «Спартак» проиграет оба матча, а «Локомотив» в двух матчах наберет максимум одно очко.
  • В матче с «Химками» наберет на одно очко больше, чем «Спартак» и «Локомотив» наберут в двух матчах.
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Фактор «Рубина»

В гонке есть еще и «Рубин». Команда Леонида Слуцкого пока уступает три очка «Локомотиву» и «Сочи» и четыре — «Спартаку». Но у казанцев, как и у москвичей, пока еще два матча в запасе.

Так что если мы применим к «Рубину» те же факторы, что и к «Сочи», то расклад сил при равенстве очков у четырех команд изменится. Благодаря двум победам над Казанью первым среди всех окажется именно «Локо». «Сочи» и «Спартак» с «Рубином» в этом сезоне набрали лишь по три очка.

Локомотив — 12 очков.

Сочи — 10 очков.

Спартак — 7 очков.

Рубин — 6 очков.

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Так что, помимо всего прочего, болельщикам «Сочи» надо надеяться на то, что «Рубин» на финише не возьмет максимум.

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