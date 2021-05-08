«Уфа» — «Зенит»: стартовые составы, Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ 8 мая.
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ 8 мая.
Встреча пройдет в Уфе, начало — в 14.00 (мск).
Форвард
Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Никитин, Плиев, Йокич, Баэур — Иванов, Камилов, Мрзляк, Милетич — Жемалетдинов, Андрич.
Запасные: Чернов, Аликин, Кукушкин, Морозов, Голубев, Урунов, Бизоза, Сысуев.
Стартовый состав «Зенита»: Мих. Кержаков — Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой — Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос — Азмун, Малком.
Запасные: Одоевский, Хотулёв, Жирков, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Зенит», который туром ранее досрочно стал чемпионом России, с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.