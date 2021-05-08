«Уфа» — «Зенит»: стартовые составы, Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых

Встреча пройдет в Уфе, начало — в 14.00 (мск).

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не попал в заявку команды Сергея Семака на игру с уфимцами.

«Зенит», который туром ранее досрочно стал чемпионом России, с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.