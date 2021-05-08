«Зенит» полурезервным составом не смог обыграть «Уфу» в первом матче после чемпионства
Башкирская команда набрала важное очко и может спастись от вылета.
Башкирская команда набрала важное очко и может спастись от вылета.
Матч с «Уфой» стал для «Зенита» первым в ранге чемпионства. И в столицу Башкирии Сергей Семак решил не брать многих основных футболистов. Помимо Кузяева и Ракицкого, которые пропускали игру
В итоге состав у «Зенита» получился смешанным.
У «Уфы», в отличие от соперника, еще не решила все вопросы в этом сезоне. На сегодняшний день команде Алексея Стукалова грозит прямой вылет. Добывать важные очки вышли на поле эти парни.
Первый тайм получился одним из худших для «Зенита» в этом сезоне. Понятно, что команда уже не решала никаких задач. Но количество брака в передачах было запредельным.
В стартовые 45 минут команды создали по одному опасному моменту. Но Беленов и Кержаков с опасностью справились.
В добавленное к первому тайму время «Зенит» мог выйти вперед. Арбитр Владимир Москалев после консультаций с VAR назначил пенальти в ворота «Уфы». Но Беленов не позволил Азмуну забить юбилейный 20-й мяч в этом сезоне.
По итогам первого тайма на табло были унылые 0:0 при унылой игре.
После перерыва игра стала повеселее. В стартовые 10 минут второго тайма «Зенит» мог забить несколько раз. Но каждый раз гостей подводила точность.
У «Уфы» было несколько неплохих ударов
Голов в этом матче так и не было. Хотя ничья, кажется, устроила всех.
«Зенит» впервые при Сергее Семак не смог выиграть в первом матче после завоевания чемпионства.
«Уфа» набрала 22 очка и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.
В 30-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Уфа» дома примет «Арсенал».