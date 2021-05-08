РПЛ провела проверку инцидента с болельщиками на матче «Зенит» — «Локомотив»

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Матч прошел 2 мая в Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Позднее «Локомотив» выступил с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков команды, в отношении которых во время матча были предприняты «чрезмерные ограничительные меры». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не обнаружил нарушений правил безопасности на матче. РПЛ провела собственную проверку инцидента с болельщиками.

«Локомотив» запросил 1 617 билетов для болельщиков, которые были выделены «Зенитом», — говорится в сообщении РПЛ. — Для размещения зрителей с учетом социальной дистанции были зарезервированы четыре сектора общей вместимостью более 4 000 человек. На секторах в соответствии с существующими требованиями были установлены необходимые ограждения.

В отчете отмечается, что пересадка болельщиков с центральной трибуны на гостевые секторы допускается регламентом и направлена на то, чтобы исключить столкновения болельщиков. Этот вопрос был согласован с делегатом РПЛ на предматчевом совещании.

Сразу после окончания матча по решению полиции начался организованный вывод оставшихся гостевых болельщиков из секторов и посадка их на автобусы, представленные «Зенитом». «Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено, — отмечается в сообщении. — Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности».