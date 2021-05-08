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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

«Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 0:0. С 73-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля за два предупреждения был удален защитник бело-голубых Иван Ордец.

Ничья позволила «Локомотиву» набрать 53 очка и выйти на промежуточное второе место в РПЛ. В активе «Динамо» 47 очков, клуб находится на седьмой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 16 мая дома примет «Урал». «Динамо» в тот же день на своем поле сыграет с ЦСКА.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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