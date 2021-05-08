«Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 0:0. С 73-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля за два предупреждения был удален защитник бело-голубых Иван Ордец.

Ничья позволила «Локомотиву» набрать 53 очка и выйти на промежуточное второе место в РПЛ. В активе «Динамо» 47 очков, клуб находится на седьмой позиции.