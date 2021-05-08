«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джордже Деспотович (53-я минута), Денис Макаров (60), Карл Старфельт (66) и Михаил Костюков (89). У проигравших отличились Даниил Хлусевич (25) и Лука Джорджевич (32). На 52-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев.

«Рубин» одержал пятую победу в шести последних матчах чемпионата России. Команда из Казани занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Четвертая строчка дает право на участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона. В заключительном туре «Рубин» 16 мая примет волгоградский «Ротор».