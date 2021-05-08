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18:49 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2

ТУЛА, 8 мая. /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4:2 в гостевом матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джордже Деспотович (53-я минута), Денис Макаров (60), Карл Старфельт (66) и Михаил Костюков (89). У проигравших отличились Даниил Хлусевич (25) и Лука Джорджевич (32). На 52-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев.

«Рубин» одержал пятую победу в шести последних матчах чемпионата России. Команда из Казани занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Четвертая строчка дает право на участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона. В заключительном туре «Рубин» 16 мая примет волгоградский «Ротор».

«Арсенал» с 23 очками занимает 13-е место. Команда из Тулы в заключительном туре сыграет на выезде с «Уфой», которая идет на 14-м месте и имеет на очко меньше.

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2:4
Первый тайм: 2:0
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