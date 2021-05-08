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9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
20:56 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Арсенала» раскритиковало судейство в матче РПЛ против «Рубина»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный судья Кирилл Левников работал непоследовательно на матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином». Такое мнение ТАСС высказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Арсенал» дома проиграл «Рубину» (2:4), ведя в счете с разницей в два мяча. Все голы «Рубин» забил после удаления полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачева на 52-й минуте.

«Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут, он ее в итоге и выполнил, это нужно сказать прямо, — сказал Аджоев. — Началось все с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного, как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок “Рубина” зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается желтой карточкой, здесь предупреждение вынесено не было. Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление».

«Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживалась только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», — добавил Аджоев.

«Арсенал» с 23 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата. Команда из Тулы в заключительном туре сыграет на выезде с «Уфой», которая идет на 14-м месте и имеет на очко меньше.

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