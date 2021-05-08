Руководство «Арсенала» раскритиковало судейство в матче РПЛ против «Рубина»

«Настрой на определенную задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут, он ее в итоге и выполнил, это нужно сказать прямо, — сказал Аджоев. — Началось все с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного, как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок “Рубина” зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается желтой карточкой, здесь предупреждение вынесено не было. Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление».