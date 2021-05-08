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21:37 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА прервал серию из трех матчей без побед в РПЛ в игре с «Краснодаром»

ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Чидере Эджуке, Федор Чалов и Марио Фернандес. У гостей забитый мяч на счету Виктора Классона.

ЦСКА прервал серию из трех матчей без побед, набрал 50 очков и вышел на шестое место в чемпионате. «Краснодар» имеет в активе 38 очков и находится на 11-й позиции.

ЦСКА в следующем туре 16 мая на выезде сыграет с «Динамо». «Краснодар» в тот же день на чужом поле встретится с «Ростовом».

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3:1
Первый тайм: 1:1
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