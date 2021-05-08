Не такого возвращения ждал Гончаренко! ЦСКА смял «Краснодар» во втором тайме
Волевая победа армейцев. Саломон Рондон поучаствовал в двух голах.
Волевая победа армейцев. Саломон Рондон поучаствовал в двух голах.
Виктор Гончаренко впервые сыграл с ЦСКА после своего увольнения из московского клуба. Его «Краснодар» уступил армейцам, которые продолжают борьбу за попадание в еврокубки.
Команды сыграли без своих самых ярких творцов: полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму, а его коллега по амплуа из «Краснодара» Реми Кабелла заработал дисквалификацию. В то же время в состав армейцев вернулся Марио Фернандес. Защитник сборной России пропустил последние три матча
В стартовые
Тем не менее прессинг и принёс «быкам» гол. Наиру Тикнизяну минус за грубейшую ошибку, Кристофферу Олссону плюс за перехват. Виктору Классону оставалось только попасть в незащищённую часть ворот, и с этой несложной задачей швед справился, не тратя лишних секунд на размышления.
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Первый тайм остался за «Краснодаром» и по ударам (5:4, в створ — 1:1), и по переходам на половину поля соперника (135:126). Однако армейцы по статистике чаще добирались до чужой трети (87:62) и вообще больше владели мячом (52% на 48%).
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Турнирная ситуация требовала от ЦСКА рисковать, наступать и забивать. И уже в начале второго тайма Олич добавил к Чалову второго нападающего — Саломона Рондона. Схема армейцев стала похожа на
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После перерыва ЦСКА был настоящим хозяином своего поля. Команда Олича и хотела больше, и могла. «Краснодар» как будто потерял интерес к футболу под московским дождём. Третий гол — результат круто исполненного стандарта. Армейцы решили, что одна голова на угловом это, конечно, хорошо, но две — лучше: Рондон и Виктор Васин по воздуху доставили мяч до автора гола Фернандеса.
Кстати, до перерыва хозяева мало атаковали через Марио (лишь 30 касаний за 45 минут), несмотря на то, что левый фланг защиты «Краснодара» закрывал переделанный полузащитник Тонни де Вильена. Может, последствия травмы
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Статистика второго тайма — за ЦСКА. Удары по воротам — 7:3 (в створ — 5:1), входы в чужую треть — 86:62. Победил сильнейший, и с этим наверняка не будет спорить даже Гончаренко…
На финише прошлого сезона в Москву на матч с армейцами впервые после ухода из московского клуба приехал Леонид Слуцкий. Тогда тренер насолил своей бывшей команде: отнял очки и лишил путёвки в Лигу чемпионов.
Сегодня в ЦСКА опасались, что история повторится, но этого не случилось. Не такого возвращения ждал Гончаренко. Ему ещё многое нужно поменять в провалившем чемпионат «Краснодаре», а ЦСКА в 30-м туре будет сражаться за Лигу конференций в дерби с «Динамо».
Анатолий Романов