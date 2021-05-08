В «Спартаке» не подтвердили, что клуб окончательно договорился с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что
Сегодня, 8 мая, сайт
«Информация о том, что “Спартак” окончательно договорился с Руем Виторией, не соответствует действительности», — заявил Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.
Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой он два раза становился чемпионом Португалии (15/16, 16/17). Последним местом работы 51-летнего тренера был саудовский «Ан-Наср», который при нем стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).