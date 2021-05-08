В «Спартаке» не подтвердили, что клуб окончательно договорился с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией

Сегодня, 8 мая, сайт tele-sport. ru сообщил, что «Спартак» успешно завершил переговоры с Руем Виторией, отметив, что стороны достигли финальной договоренности.

«Информация о том, что “Спартак” окончательно договорился с Руем Виторией, не соответствует действительности», — заявил Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.