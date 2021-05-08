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8 мая, источник: Sport24

В «Спартаке» не подтвердили, что клуб окончательно договорился с экс-тренером «Бенфики» Руем Виторией

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что красно-белые окончательно договорились с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией.

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Источник: AP 2021

Сегодня, 8 мая, сайт tele-sport.ru сообщил, что «Спартак» успешно завершил переговоры с Руем Виторией, отметив, что стороны достигли финальной договоренности.

«Информация о том, что “Спартак” окончательно договорился с Руем Виторией, не соответствует действительности», — заявил Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Руй Витория в прошлом тренировал «Бенфику», с которой он два раза становился чемпионом Португалии (15/16, 16/17). Последним местом работы 51-летнего тренера был саудовский «Ан-Наср», который при нем стал чемпионом Саудовской Аравии (18/19) и обладателем Суперкубка страны (19/20).

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