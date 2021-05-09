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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Локомотив» рискует не получить лицензию из-за финансовых проблем

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко объявил совету директоров клуба о том, что у железнодорожников есть риск не получить лицензию РФС в ближайшие годы, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, клуб может закончить 2021 год с убытком в 2 миллиарда 130 миллионов рублей в связи с тратами на ремонт инфраструктуры и погашение старых кредитов, дополнительные проблемы может принести невыход команды в Лигу чемпионов. Сообщается, что у «Локомотива» могут возникнуть проблемы с подписанием новых игроков, а в худшем случае железнодорожники могут не получить лицензию.

За один тур до конца Тинькофф РПЛ-2020/21 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 29 матчах. У идущего на третьей строчке «Спартака» такое же количество очков и один матч в запасе.

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