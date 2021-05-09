Источник: «Локомотив» рискует не получить лицензию из-за финансовых проблем

По информации источника, клуб может закончить 2021 год с убытком в 2 миллиарда 130 миллионов рублей в связи с тратами на ремонт инфраструктуры и погашение старых кредитов, дополнительные проблемы может принести невыход команды в Лигу чемпионов. Сообщается, что у «Локомотива» могут возникнуть проблемы с подписанием новых игроков, а в худшем случае железнодорожники могут не получить лицензию.