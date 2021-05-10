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16:44 (мск), источник: Sport24

Крал рассказал, в чем «Спартак» уступил «Зениту» в сезоне-2020/21

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился мнением о том, в чем красно-белые уступили «Зениту».

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«Трудно сказать. Наверно, “Спартаку” не хватило опыта, поскольку у нас молодая команда, мы не избежали перепадов в результатах. У нас была удачная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. “Зенит” же мог доводить до победы те матчи, в которых показывал не лучшую игру», — цитирует Крала Sport.cz.

«Зенит» выиграл золотые медали сезона-2020/21, а «Спартак» сохраняет шансы на серебро. Сегодня, 10 мая, красно-белые примут «Химки» в рамках 29-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск.

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