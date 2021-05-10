Крал рассказал, в чем «Спартак» уступил «Зениту» в сезоне-2020/21

«Трудно сказать. Наверно, “Спартаку” не хватило опыта, поскольку у нас молодая команда, мы не избежали перепадов в результатах. У нас была удачная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. “Зенит” же мог доводить до победы те матчи, в которых показывал не лучшую игру», — цитирует Крала Sport.cz.