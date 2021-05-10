«Ростов» проиграл «Уралу» в Екатеринбурге
Футболисты «Ростова» потерпели поражение от «Урала» в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Футболисты «Ростова» потерпели поражение от «Урала» в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов. 23-летний футболист принял навес в штрафной и упал, но сумел сохранить мяч, обвести соперника и поразить ближний угол ворот.
«Ростов» с 43 очками остался в таблице РПЛ на 9-м месте. «Урал» с 34 очками занимает 12-ю позицию.
В заключительном туре «Ростов» 16 мая дома примет «Краснодар», «Урал» в этот же день в гостях сыграет с «Локомотивом».