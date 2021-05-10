«Ростов» проиграл «Уралу» в Екатеринбурге

Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов. 23-летний футболист принял навес в штрафной и упал, но сумел сохранить мяч, обвести соперника и поразить ближний угол ворот.

«Ростов» с 43 очками остался в таблице РПЛ на 9-м месте. «Урал» с 34 очками занимает 12-ю позицию.