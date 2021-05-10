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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. У «Химок» забил Максим Глушенков (27-я минута), у «Спартака» отличились Александр Соболев (55, пенальти) и Джордан Ларссон (89). «Химки» большую часть матча провели в меньшинстве после того, как на 37-й минуте с поля был удален Глушенков.

Все матчи 29-го тура начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, тур был посвящен Дню Победы.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Локомотив» (53). «Химки» (44) — на восьмом месте.

В заключительном туре РПЛ 16 мая «Спартак» в Грозном сыграет с «Ахматом», а «Химки» примут «Сочи».

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Химки
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